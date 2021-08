Deux athlètes béninois aux Jeux Paralympiques

Le Bénin sera représenté par deux athlètes aux Jeux Paralympiques Tokyo 2020 prévus du 24 août au 5 septembre 2021, à Tokyo au Japon. C’est ce qu’a annoncé le président du Comité national paralympique du Bénin (CNP-Bénin), Abdel Rahman Ouorou, lors d’une conférence de presse mercredi 18 août 2021.

Deux athlètes du Bénin sont attendus aux XVIᵉˢ Jeux paralympiques d’été au Japon. Il s’agit de Fayssal Atchiba (100 m) et Marina Houndalowan (athlète para lancer de poids).

La délégation béninoise conduite par le Secrétaire Général du CNP-Bénin, Marius Atchoua est composée du Directeur Technique National, Alassane Zimé Yérima et d’un médecin. Selon le président du Comité national paralympique du Bénin, « toutes les dispositions sont prises sur les plans administratif et sanitaire pour que le voyage sur Tokyo se déroule sans anicroche ».

« On n’a pas attendu les Jeux paralympiques avant de se mettre au travail. Sur le plan des performances, nous avons constaté une certaine amélioration », a affirmé le Dtn Alassane Zimé Yérima. L’athlète Fayssal Atchiba espère décrocher une médaille à cette compétition. « Je me sens déjà prêt. Mon objectif est d’être le premier athlète béninois à décrocher une médaille pour le Bénin », a-t-il déclaré.

Marina Houndalowan promet faire de son mieux pour hisser haut le drapeau national. La délégation quitte Cotonou vendredi 20 août 2021.

Le président du Comité national paralympique du Bénin, Abdel Rahman Ouorou, a profité de l’occasion pour annoncer la tenue des championnats nationaux paralympiques du 17 au 19 septembre 2021.

« Ces championnats auront lieu à Ouidah. Ceci dans l’optique de promouvoir ces sports suivant la volonté des autorités et notre politique de développement du paralympisme chez nous », a-t-il indiqué.

A.A.A

19 août 2021 par