Ce jeudi 04 juillet 2024 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), deux agents de l’Agence national des transports terrestres (ANaTT) et un moniteur ont été jugés. Ils sont poursuivis dans une affaire de fraude à l’examen de permis de conduire.

Deux agents de l’ANaTT et un moniteur devant les juges de la CRIET pour une affaire de fraude à l’examen de permis de conduire. Leur procès a lieu ce jeudi juillet 04 juillet 2024. Ils sont poursuivis pour des faits de « complicité d’abus de fonctions et de complicité de fraude dans les concours et examens ».

Selon les déclarations à la barre, les deux agents de l’ANaTT ont été sollicités pour aider deux candidats (un homme et une femme), que le moniteur a encadrés. La stratégie adoptée pour les aider consiste à récupérer leurs codes et à rester dans les alentours de la salle d’examen pour cocher les bonnes réponses à leur place. Mais le plan selon les déclarations, a été mis à nu. La candidate se serait embrouillée pendant le processus. Etonnée de constater que les cases qu’elle a décochées ont toutes été cochées, elle a invité un surveillant à venir constater l’anomalie avec elle. Ainsi, le port-aux-roses a été découvert.

A la barre, le moniteur a déclaré avoir remis la somme de 100.000 francs CFA à l’un des agents de l’ANaTT. Ce dernier à son tour, a déclaré avoir pris 90.000 francs CFA à raison de 45.000 francs CFA par candidat. Après les débats, le procès est renvoyé au 25 juillet prochain.

