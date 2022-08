Détection de jeunes cyclistes ce samedi à Akpro-Missérété

La Fédération Béninoise de Cyclisme et la SOBEBRA, partenaire de longue date du vélo béninois organisent une course pour détecter de jeunes cyclistes.

La commune d’Akpro-Missérété dans le département de l’Ouémé est sous le coup des projecteurs ce samedi 13 août 2022 grâce au cyclisme.

La Fédération Béninoise de Cyclisme organise avec le soutien de son partenaire officiel SOBEBRA (Société Béninoise de Brasserie) une course de détection de jeunes cyclistes. La course se déroulera en circuit fermé devant la mairie d’Akpro-Missérété à partir de 8 heures

Les passionnés de vélo sont invités à la course dédiée aux Juniors Dames et Elites.

Selon un communiqué de la FBC signé du président Romuald Hazoumè, la course ordinaire de détection de jeunes cyclistes de 15 km sera suivie d’une course professionnelle de 20 km.

