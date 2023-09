Le journal Echourouk, un organe de service public de l’Etat algérien, a publié un commentaire raciste contre les Africains après l’échec du dossier de l’Algérie. Cette publication a suscité de nombreuses réactions.

« Désolé l’Afrique, nos stades se reposent de vos odeurs », c’est ce qu’a publié Echourouk, un journal algérien de service public après la publication des pays retenus pour l’organisation des prochaines compétitions continentales de football, notamment la CAN 2025, et celle de 2027.

Le média est connu également pour ses fakes news à répétition et sa ligne éditoriale anti-Maroc. Dans l’une de ses précédentes publications, le journal informait l’opinion qu’après le retrait de tous les candidats, la CAF choisit le Maroc pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2025. « L’Algérie, le Bénin, le Nigeria et la Zambie ont annoncé précédemment leur retrait de la course à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 », a écrit Echourouk sur son site, alors que seule l’Algérie s’est retirée. Le pays voyant ses chances d’organiser les prochaines compétitions de football sur le continent africain émiettées,a retiré son dossier, un jour avant l’annonce des pays choisis par la Confédération africaine de football (CAF). Et ce, en raison des stades non conformes, et confirmé par l’entraîneur algérien, Djamed Belmadi dans une interview.

30 septembre 2023