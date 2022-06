Des travaux en cours sur le pont affaissé à Malanville

Coupés du reste du monde depuis la forte pluie qui a engendré l’effondrement d’un pont reliant les localités de Bangoum et Goungoun, mercredi 29 juin 2022, les usagers de la route inter-Etat Béroubouay - Kandi – Malanville pourront circuler à nouveau.

L’entreprise SOGEA-SATOM est actuellement à pied d’œuvre sur le pont effondré à Guéné sis à 35 kilomètres de la commune de Malanville et à environ 60 kilomètres de Kandi dans le département de l’Alibori.

Le pont effondré dans la matinée de ce mercredi 29 juin 2022 sous la forte pression des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la localité fait partie des travaux de réhabilitation et de renforcement de la RNIE 2, troncon Béroubouay - Kandi - Malanville, en cours d’exécution.

Ce pont est l’un des derniers ouvrages à réhabiliter sur cet axe, selon les explications du maire de Malanville, Guidami Gado, sur Frissons radio.

Le maire rappelle les causes lointaines de l’effondrement du pont. « Suite à l’érosion des eaux de ruissellement, il y a eu une rigole qui s’est créée. Et au fil des ans, cette rigole s’est élargie au point d’affaiblir le pont. La saison des pluies s’étant installée, ça a fait que le pont a cédé », a souligné M. Gado.

Les populations de Bangoum et Goungoun ont été rassurées du « rétablissement rapide de la circulation » sur l’axe tronçon Béroubouay - Kandi – Malanville.

Suite à l’effondrement de l’ouvrage de franchissement, un camion gros-porteur est tombé et sa cabine est complètement engloutie par les eaux du pont.

Des travaux de réhabilitation et de renforcement de la RNIE 2, tronçon Béroubouay-Kandi-Malanville (long de 169,4 Km) avaient été lancés en octobre 2021.

M. M.

