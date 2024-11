Des résultats significatifs obtenus grâce au programme I&P Éducation et Emploi

Investisseurs & Partenaires (I&P) a organisé, mercredi 27 novembre 2024 à Abidjan, une séance d’échanges sous le thème « Éducation inclusive et emploi pour tous : combler le fossé des inégalités d’accès à la formation ». Cet événement a été l’occasion de présenter les résultats de son programme visant à améliorer l’accès à une éducation de qualité et à renforcer l’employabilité des jeunes en Afrique.

Des entrepreneurs, des experts du secteur éducatif, et des représentants des institutions partenaires ont pris à un atelier de restitution du programme I&P Éducation et Emploi (IP2E). Il s’agit d’un programme lancé en 2021 par Investisseurs & Partenaires (I&P) ayant pour objectif d’améliorer l’accès à l’éducation, d’assurer sa qualité et de renforcer l’adéquation entre formation et emploi. Des présentations faites lors de cet atelier, il ressort que grâce au soutien de partenaires tels que Mastercard Foundation, l’Union européenne et le Gouvernement Princier de Monaco, IP2E a obtenu des résultats significatifs. 11,5 millions d’euros ont été investis pour accompagner des PME éducatives et des initiatives locales. Plus de 43 261 jeunes bénéficiaires, dont 58 % de femmes, favorisent l’inclusion sociale. Il y a eu au total 4 841 emplois créés ou maintenus dans les secteurs de l’éducation et de la formation. 40 PME ont été accompagnées, dont des centres de formation et des maisons d’édition, dans des pays comme le Sénégal, le Ghana et la Côte d’Ivoire.

« Ce programme a démontré qu’avec des approches innovantes et un soutien financier adapté, il est possible de transformer l’éducation et de renforcer l’employabilité des jeunes en Afrique. Cependant, ce n’est qu’un début. Les défis sont encore nombreux, et nous espérons que les leçons tirées d’IP2E inspireront d’autres initiatives à travers le continent », a déclaré Koumba Anouma, Directrice du programme I&P Éducation et Emploi.

Les résultats enregistrés soulignent « l’impact significatif des initiatives ciblées pour relever les défis structurels de l’éducation et de l’emploi en Afrique ». Investisseurs & Partenaires (I&P) réaffirme son engagement à « promouvoir des solutions durables et inclusives, adaptées aux besoins des jeunes et aux réalités du marché du travail africain ». Une collaboration renforcée entre les acteurs publics, privés et les partenaires internationaux, permettra à I&P de pérenniser ces efforts et d’inspirer de nouvelles actions à grande échelle.

A propos de Investisseurs & Partenaires (I&P)

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe pionnier de l’investissement d’impact, entièrement dédié au financement et à l’accompagnement des start-ups et petites et moyennes entreprises en Afrique.

Depuis 2002, I&P a accompagné plus de 330 petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne, implantées dans une vingtaine de pays différents et opérant dans des secteurs d’activité très variés.

29 novembre 2024 par ,