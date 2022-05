Des ressortissants étrangers condamnés par le tribunal de Cotonou

Le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou a condamné, ce mardi 17 mai 2022, des ressortissants Burkinabès et Maliens à 1 an de prison pour détention de faux visas.

Impliqués dans une affaire de faux visas, une quinzaine de ressortissants Burkinabès et Maliens ont été condamnés par le Tribunal de Cotonou. Ils ont écopé de 1 an d’emprisonnement dont 4 mois ferme et 50.000 FCFA d’amende chacun. Trois autres étrangers écopent de la même peine. Ces derniers doivent payer solidairement une somme de 200.000 FCFA au Consul de la Guinée Equatoriale au Bénin qui a porté plainte.

Le Tribunal de Cotonou a également condamné 14 prévenus à payer solidairement une amende de 1.000.000 FCFA. Condamnation aussi pour le tenancier du pensionnat qui hébergeait les prévenus. Il a écopé d’un an de prison dont 9 mois ferme et une amende de 200.000 FCFA

L’affaire a éclaté en mars 2022. Les prévenus ont pris leur vol à l’aéroport international cardinal Bernadin Gantin de Cotonou avec de faux visas et de fausses invitations. 17 étrangers dont des Burkinabès et Maliens ont été arrêtés en Guinée Equatoriale et expulsés vers le Bénin. Présentés au Procureur, ils ont été placés en garde à vue. Selon les informations, les faussaires imitent la signature du consul de la Guinée équatoriale.

19 mai 2022 par