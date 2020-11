Des responsables de centres illégaux de soins arrêtés, des produits médicaux saisis

Trois responsables de centres illégaux de soins ont été arrêtés mercredi 04 novembre dernier dans la commune de Banikoara pour exercice illégal des services de santé.

L’opération menée par le médecin en chef de la commune de Banikoara avec la police, a permis également de saisir plusieurs matériels médicaux et d’importants lots de médicaments. Elle fait suite selon Daabaru, à une reprise des activités des cabinets de soins dans la zone sanitaire, et la descente incessante de médecins "non qualifiés" dans des ménages pour administrer des soins à malades.

Les promoteurs de ces cabinets et leurs complices selon la même source, seront présentés au procureur de la République dans les jours à venir.

Les investigations sont en cours pour identifier les autres cabinets qui exercent illégalement dans la localité.

F. A. A.

6 novembre 2020 par