Des réflexions pour améliorer l’expérience clients-usagers du MEF

La salle polyvalente du Palais des Congrès a abrité, vendredi 03 novembre 2023, la 5e édition du séminaire Team Bulding et Performance de la Direction des Systèmes d’Information du ministère de l’Economie et des Finances.

« Transformation digitale et Expérience clients-usagers », c’est le thème du séminaire 2023, Team Bulding et Performance de la Direction des Systèmes d’Information du ministère de l’Economie et des Finances. L’évènement a réuni les chefs de services, chefs de divisions, les informaticiens de l’ensemble des structures du Ministère de l’Economie et des Finances. Dans son discours d’ouverture, le Directeur des systèmes d’information (DSI) du ministère de l’Economie et des Finances Alain Ahounou a rappelé l’ambition du Chef de l’Etat Patrice Talon dès 2016, de faire du Bénin la plateforme de services numériques en Afrique de l’Ouest et de mettre en place une administration intelligente. Cette volonté, souligne-t-il, fait aujourd’hui du Bénin, le 7e pays africain dans le classement Gov Tech Maturity Index 2022 à égalité avec le Rwanda. Alain Ahounou a affirmé que le Bénin est véritablement devenu un Etat-plateforme. « Nous utilisons aujourd’hui le digital pour booster la mobilisation des recettes, améliorer le climat des affaires, simplifier les procédures, dématérialiser les paiements, accroître la transparence. Désormais, nous proposons à nos clients (les usagers de l’administration publique) quasiment un e-service, une plateforme pour chaque prestation », a déclaré le Directeur des systèmes d’information.

Ce séminaire permet aux participants de réfléchir entre autres sur ce qui peut être amélioré dans les services digitaux rendus aux usagers. « Beaucoup reste à faire. Nous devons réfléchir avec les métiers pour mettre en place les outils garantissant la meilleure expérience à nos usagers. C’est un travail permanent », a-t-il indiqué. Au cours de ce séminaire, les informaticiens du MEF ont renforcé leur synergie et intelligence collective à travers des ateliers, jeux et activités de Team Building. Un bilan de la qualité des services rendus aux clients-usagers a été également fait. Les participants ont identifié les leviers et proposé des actions pour améliorer l’expérience clients-utilisateurs du MEF.

Akpédjé Ayosso

