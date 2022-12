Des possibilités pour sauvegarder des emplois après la dissolution de la SOBEMAP

Face aux journalistes de la presse en ligne vendredi 02 décembre 2022, le secrétaire général adjoint du gouvernement a expliqué les raisons qui motivent la dissolution de la Société béninoise de manutention portuaire (SOBEMAP). Wilfried L. HOUNGBEDJI justifie la décision prise en Conseil des ministres mercredi 30 novembre dernier par des soucis d’efficacité et d’efficience.

En Conseil des ministres mercredi 30 novembre 2022, le gouvernement a décidé de créer une nouvelle société de manutention en remplacement de la SOBEMAP. La nouvelle société sera une société « d’économie mixte ». Le porte-parole du gouvernement a expliqué les raisons qui motivent cette option du gouvernement aux professionnels des médias vendredi 02 décembre 2022.

Selon Wilfried L. HOUNGBEDJI, les enjeux qu’appelle l’actualité moderne du secteur portuaire, les infrastructures modernes à mettre en place, les financements massifs à engager pour être aux normes et soutenir la compétition avec ‘’les autres’’, expliquent l’option du gouvernement. Il s’agit d’un « choix d’efficacité » qui commande que l’on actualise le dispositif actuel ; donc ‘’rechemiser’’ la SOBEMAP, a-t-il expliqué.

L’avantage selon le porte-parole du gouvernement, est que l’acteur privé qui va se mettre en place est réputé mondialement au capital, avec une expérience éprouvée. Il pourra mobiliser selon lui, facilement et plus rapidement les ressources pour réaliser les infrastructures, mais aussi, et surtout, compétir valablement avec les concurrents. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui avec la SOBEMAP, a fait observer Wilfried L. HOUNGBEDJI évoquant la situation des employés.

La situation des employés de la SOBEMAP

La nouvelle société de manutention qui va s’installer au Bénin va procéder à des recrutements, a rassuré le secrétaire général adjoint du gouvernement. « Les agents de la SOBEMAP qui intéresseraient la nouvelle société, seront sans doute recrutés. Ceux qui ne l’intéresseraient pas, il leur sera fait conformément à ce que le droit a prévu », a-t-il confié.

Pour ce qui concerne la main d’œuvre dockers, gros lot du personnel d’emploi à la SOBEMAP, le bureau d’embauche unique est créé. « C’est l’instance qui va prendre en charge le recrutement, le déploiement et la gestion du personnel docker en améliorant leurs conditions de vie et de travail. L’opérationnalisation de ce bureau d’embauche a commencé, ce qui veut dire que les dockers ne sont pas laissés en rade. Dès que ce bureau d’embauche est lancé, concrètement les dockers ont un point d’attache », a expliqué le porte-parole du gouvernement.

La création de la nouvelle société de manutention s’inscrit dans le cadre des travaux de modernisation en cours du port de Cotonou. Les activités portuaires seront réorganisées autour de trois principaux terminaux, à savoir, un terminal polyvalent, un terminal à conteneur et un terminal vraquier en construction.

