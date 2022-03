Des points de vente de liqueurs frelatées fermés dans le Mono-Couffo

Une opération lancée, lundi 21 mars 2022, par la direction départementale de l’industrie et du commerce du Mono-Couffo a permis de fermer plusieurs points de vente de liqueurs frelatées.

Fermeture des points de vente d’alcool Sodabi et autres liqueurs frelatés dans le Mono-Couffo. L’opération conduite par le directeur départemental de l’Industrie et du Commerce Mono-Couffo Bernard Ehoun a permis de fermer plusieurs boutiques et points de vente de ces produits impropres à la consommation à Azové, Kissamey (commune Aplahoué) et dans d’autres localités de la commune de Dogbo. Des réservoirs d’alcool frelaté ont été mis sous scellés.

Très consommé au Bénin, le Sodabi est une boisson traditionnelle issue du vin de palme. Certains utilisent des produits chimiques pour fabriquer du Sodabi, nuisible à la santé. La lutte contre les liqueurs frelatées menée par la Direction départementale de l’industrie et du commerce du Mono-Couffo a pour but de préserver la santé des consommateurs.

A.Ayosso

