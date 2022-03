Des morts et des dégâts dans un conflit de transhumance à Bantè

Depuis dimanche 20 mars dernier, la commune de Bantè traverse une crise entre agriculteurs et éleveurs. D’importants dégâts matériels et des morts auraient été enregistrés.

Véritable confit de transhumance à Bantè, dans le département des Collines. Dimanche 20 mars dernier, un agriculteur est décédé des suites d’une bagarre avec un éleveur peuhl dans le village d’Akatakou. Selon les informations, la victime a réagi après que son agresseur a fait irruption dans son champ avec un troupeau de bœufs, qui a décimé son champ d’igname.

En dépit de l’intervention du maire et de la police, les populations de Gouka auraient décidé de se venger. Elles ont pris d’assaut les villages d’Akatakou, de Koko et de Malomi. Plusieurs camps d’éleveurs ont été vandalisés, et un important troupeau de bœufs décimé. Une dizaine de morts auraient été enregistrés, selon nos sources.

F. A. A.

22 mars 2022 par ,