Des millions F retrouvés aux domiciles des douaniers arrêtés

Les investigations se poursuivent dans l’affaire de 84 kg d’or, et une importante somme d’argent retrouvés chez des passagers béninois à l’aéroport d’Abidjan. Une perquisition effectuée aux domiciles du chef de brigade de la douane aéroport, Roméo Kounonzo, et son adjoint, Sabi Assoumane, a permis de retrouver des millions de francs CFA.

Des perquisitions aux domiciles des responsables de la douane aéroport. Plusieurs dizaines de millions de francs CFA ont été retrouvés aux domiciles de Roméo Kounonzo,m et Sabi Assoumane. Certaines sources estiment la somme d’argent à environ 50 millions de francs CFA. Ce que les mis en cause seront appelés à justifier.

Le chef brigade de la douane aéroport, fait savoir pour sa part, qu’il est responsable d’un réseau de vente de produits Tianshi ou Forever. Un business parallèle qui lui procure de l’argent.

Mercredi 26 janvier dernier, deux passagers béninois ont pris le vol Cotonou-Ankara via Abidjan. Le trajet Abidjan-Ankara a été annulé pour cause de météo. Les fouilles des bagages lors de l’escale d’Abidjan a permis d’arrêter les deux passagers avec 84 Kg d’or, 02 millions d’euros et 250.000 livre sterling.

Depuis lors, les investigations se poursuivent, et plusieurs agents en service à la douane et à l’aéroport de Cotonou sont mis aux arrêts.

F. A. A.

31 janvier 2022 par ,