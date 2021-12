Des médecins nommés dans 4 départements

Quatre (04) Médecins Coordonnateurs de Zone sanitaire et un (01) Médecin Chef ont été nommés dans les Directions départementales de la santé de l’Atacora, l’Atlantique du Littoral et du Zou à travers un arrêté du ministre de la santé en date du 28 décembre 2021.

En service au Ministère de la santé, des agents de santé ont été nommés dans les Directions départementales de la santé de l’Atacora, du Zou, du Littoral et de l’Atlantique. Il s’agit de monsieur OROU YARI Mohamed, médecin de santé publique, nommé Médecin Coordonnateur de la Zone Sanitaire Banikoara ; monsieur TCHEKPE Dieu-donné, médecin de santé publique, nommé Médecin Coordonnateur de la Zone Sanitaire Zogbodomey/Bohicon/Zakpota ; Madame HOSSOU ADJADOHOUN Adjouavi Virginie Déka, médecin diplômée d’Etat, nommée Médecin Coordonnateur de la Zone Sanitaire Cotonou 2-3 ; Monsieur KAKPO ZANNOU Sèmèvo Rodrigue, médecin diplômé d’Etat, nommé Médecin Coordonnateur de la Zone Sanitaire Cotonou 6 et Madame CHABI Chastine, nommée Médecin Chef du Centre de Santé de la commune d’Abomey-Calavi (Zone sanitaire Abomey-Calavi/Sô-Ava).

