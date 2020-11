Des malades mentaux de Bohicon et d’Abomey pris en charge

Le ministère des affaires sociales et de la microfinance poursuit son opération de prise en charge des malades mentaux errant dans les villes du Bénin. Ce mercredi 11 novembre, ce fut le tour des malades des villes de Bohicon et d’Abomey dans le département du Zou.

En appui avec les sapeurs pompiers, la police républicaine, la Préfecture du Zou, les mairies des villes concernées et des éléments du centre psychiatrique ‘’Oasis d’amour’’, le Fonds d’Appui à la Solidarité Nationale ( FASN) a procédé au retrait de ces malades mentaux errant dans les villes pour une prise en charge totale par l’État.

Redonner à ces compatriotes leur dignité à travers des soins de qualité et leur réintégration dans la société, c’est l’objectif que poursuit le gouvernement à travers l’opération de retrait des malades mentaux dans les villes.

Avant Abomey et Bohicon, les villes de Cotonou (deux fois), Parakou et Djougou avaient connu la même opération.

F. A. A.

12 novembre 2020 par