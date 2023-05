Des liqueurs frelatés saisis, 3 individus arrêtés

Un réseau de fabrication de liqueurs frelatés a été démantelé, mercredi 03 mai 2023, à Glazoué dans le département des Collines.

La Direction Départementale de l’Industrie et du Commerce Zou-Collines appuyée par les agents de la police a procédé à la saisie de 909 bouteilles vides de boissons ; 6 bouteilles de Red et Black Label et 115 litres de Sodabi ; des lots de bouchons, d’étiquettes et d’emballages carton.

L’arsenal de fabrication de liqueurs frelatés a été saisi, mercredi 03 mai 2023 dans une maison à Glazoué.

Trois membres du réseau de fabrication dont un couple ont été arrêtés. En garde-à-vue, les prévenus seront présentés incessamment au Procureur de la République près le tribunal d’Abomey.

M. M.

4 mai 2023 par ,