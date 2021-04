Des journalistes se prononcent sur la hausse des prix

La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) augmente ses tarifs relatifs à la consommation d’électricité à compter de janvier 2021. Les professionnels des médias se sont prononcés sur la réforme ce samedi 23 janvier 2021 au cours de l’émission Regard de Wilfried Ahouassou, de Capp Fm.

Le tarif de la tranche sociale inférieure à 20 kilowatts passe de 78 francs à 86 francs CFA. La tanche 1 (0 à 250 kilowatts) passe de 109 F à 125 F soit une hausse de 16 francs. Pour la tranche 2, consommation supérieure à 250 kilowatts, il faudra dépenser 148 F au lieu de 115 F.

Selon l’invité de Stan Godonou, journaliste, enseignant, il faudrait continuer à sensibiliser la population pendant quelques mois avant de procéder à l’application de cette nouvelle grille tarifaire. « C’est vrai, l’annonce a été faite mais que ça ne soit pas toute suite dans le mois de janvier 2021. Pourquoi pas nous accorder encore une année pour que les Béninois puissent s’apprêter », interroge-t-il.

Paulin Visor, juriste consultant en politique et en droit des affaires a insisté sur la qualité du service en rapport au prix à payer. « Si l’énergie est disponible, les services connexes sont améliorés moi je suis prêt à payer un coût en plus », a-t-il affirmé. Selon lui, lorsque l’énergie n’est pas disponible, les conséquences sont énormes. En augmentant le prix, il faut donc améliorer la qualité des services fournis aux populations. « Je paie plus mais en retour quels sont les engagements qu’ils prennent vis-à-vis des citoyens (...). Pour payer la facture même, il faut aller faire une queue. Parfois vous passez trois heures à la SBEE », signale-t-il.

À en croire le journaliste Jules Léandre Kiti, la SBEE doit créer toutes les bonnes conditions afin de faciliter la vie aux clients.

Cette réforme tarifaire est critiquée par les citoyens et les associations de consommateurs. Les responsables de la SBBE ont échangé le 19 janvier dernier avec les associations des consommations. Selon les responsables de la SBEE, la réforme tarifaire répond à un besoin d’équilibre financier de la société. En 2020, la SBEE avait fait une augmentation de 5% sur le coût du kilowatt.

