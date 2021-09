Des jeunes du nord du Tchad bénéficient d’un programme de formation professionnelle

Des jeunes tchadiens reçoivent des cours d’informatique, d’électrotechnique et autres à Faya (au nord du Tchad) dans le cadre du nouveau programme de formation professionnelle des jeunes mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le premier groupe de 23 jeunes tchadiens dont 11 filles ont débuté leur formation mercredi 18 août 2021.

Le programme de formation professionnelle offrira à 225 jeunes tchadiens vulnérables dans les provinces du Borkou, Barh el-Ghazel et Batha, diverses compétences techniques ainsi que des « compétences de vie ». Il est à noter que ces provinces figurent parmi les plus concernées par la migration irrégulière. Dans le cadre dudit programme, les jeunes pourront suivre des formations professionnelles en génie électrique, informatique, couture et mécanique automobile.

« Nous sommes ravis de lancer ce programme pour soutenir le développement socio-économique de la jeunesse tchadienne. Outre les formations professionnelles, ils auront également l’opportunité d’acquérir des compétences de vie liées à l’alphabétisation, aux droits de l’homme, à la gestion des conflits et à la production de contenus radiophoniques », a déclaré Jakob Kienzle, Responsable de projet à l’OIM Tchad.

Les jeunes représentent une proportion croissante et importante de la population tchadienne. Selon les statistiques nationales, 53 % de la population est âgée de moins de 14 ans, la majorité vivant en milieu rural. Confrontés au chômage et à peu d’opportunités d’apprentissage et de développement socio-économique, de nombreux jeunes tchadiens choisissent de migrer, risquant parfois leurs vies le long des routes migratoires irrégulières pour obtenir une chance de meilleures opportunités économiques.

Pour répondre à ce phénomène, l’OIM met en œuvre le projet « Habiliter les jeunes vulnérables du Centre du Tchad à devenir des agents de la consolidation de la paix » conjointement avec le Programme alimentaire mondial et avec un financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix.

L’objectif du projet est de permettre aux jeunes tchadiens des trois provinces ciblées de subvenir à leurs besoins et de les encourager à jouer un rôle actif dans la promotion de relations pacifiques au sein de leurs communautés.

Gnoma Dwasala (21 ans) fait partie de la première promotion du programme de formation professionnelle. « Depuis que je suis jeune, j’ai toujours voulu travailler dans le domaine de l’électricité. J’avais même essayé de partir pour Abéché [dans l’Est du Tchad] pour y étudier mais cela n’a pas fonctionné », dit-il. Mais avec l’aide de l’OIM, Gnoma pourra enfin réaliser son rêve.

Grâce à ce projet, l’OIM a réhabilité le Centre de formation technique professionnelle (CFTP) de Faya, la seule structure de ce type existant dans le nord du Tchad, afin d’accroître l’accès des jeunes aux compétences et aux opportunités d’emploi.

Le nouveau programme de formation professionnelle complète cette action et renforcera les capacités d’employabilité et d’entrepreneuriat des jeunes et leur permettra de contribuer au développement local.

Le lancement du programme de formation professionnelle des jeunes a été présidé par le secrétaire général de la province du Borkou et la directrice générale adjointe du ministère de la formation professionnelle et des entreprises, Mme Khadidja Sakine.

Dans son discours d’ouverture, S.E. M. Abakar Hissein Didigui, Secrétaire Général de la Province du Borkou a félicité l’OIM pour le travail déjà accompli et a motivé les stagiaires à devenir des professionnels dans leur domaine respectif et à prendre leur vie en main.

3 septembre 2021 par