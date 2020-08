Des formalités supplémentaires aux voyageurs à l’aéroport

Un dispositif sanitaire est mis en place sur l’espace aéroportuaire de Cotonou. A l’arrivée, tout voyageur doit faire systématiquement un test de dépistage de Coronavirus, et laisser son passeport au niveau de la police des frontières et le retirer après 72 heures. Il doit payer les frais de la taxe de Covid-19 directement avec le billet auprès des compagnies aériennes et remplir le formulaire sanitaire en ligne avec mention d’un numéro de téléphone fonctionnel au Bénin.

Selon le communiqué du ministre de la santé en date du 17 août 2020, les voyageurs feront le test de dépistage de Covid-19. Les frais à payer pour bénéficier du test de dépistage sont fixés à 100.000 francs CFA pour le voyageur qui arrive au Bénin par voie aérienne. Cette somme donne droit à deux tests au moins, le premier à l’arrivée, un second test après 14 jours pour celui dont le résultat est négatif au premier test.

Le voyageur qui prend départ de l’aéroport de Cotonou, paiera 50.000 francs CFA pour le service ordinaire et 75.000 francs CFA pour le service premium donnant droit au test de dépistage de Coronavirus.

