Des facilitations accordées au secteur privé

La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) entend désormais faciliter les procédures de raccordement de son réseau au secteur privé. La réforme mise en œuvre à cet effet a été exposée vendredi 28 février dernier au cours d’une séance d’échanges initiée par le ministre de l’économie et des finances.

Le Conseiller technique au suivi des réformes du ministre de l’économie et des finances, Illias Sina, a rappelé à cette occasion que la question de l’énergie est une préoccupation au cœur du gouvernement de la Rupture. « La transformation structurelle de notre économie passe par la disponibilité de l’énergie électrique, raison pour laquelle elle figure au nombre des axes stratégiques du gouvernement », a-t-il souligné. Selon le Conseiller technique au suivi des réformes, l’énergie électrique au Bénin est disponible depuis que les réformes majeures ont pris corps. Ce qui explique selon lui, la diminution significative des coupures de courant depuis la mise en place de la centrale électrique de Maria Gléta qui fournit de « l’énergie en continuité ».

A en croire Illias Sina, si la production est améliorée, le gouvernement va travailler « sur la qualité de la distribution ».

La phase de la distribution qualitative de l’énergie électrique par la SBEE, est maintenant enclenchée avec la réforme au profit du secteur privé qui, selon lui, se voit soulagé des frais de raccordement pour une capacité de puissance comprise entre 140 et 160 kva.

Les avantages pour les PME et PMI

Il s’agit entre autres, de la diminution du nombre de procédures pour le raccordement qui passe de 5 à 3 ; de la dématérialisation de la demande de raccordement sur le portail web de la SBEE ; de la fixation du nombre de jours de raccordement à (30) trente jours ; de la mise en place de la gratuité du raccordement à l’électricité pour les PME et PMI ayant des besoins de consommation d’une puissance comprise entre 140 et 160 kva.

A ces différentes mesures, s’ajoute l’établissement d’un règlement de services entre l’Autorité de Régulation de l’ Energie (ARE) et la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE). Ce qui permettra de suivre la performance de société et veiller à la qualité et à la fiabilité du service qu’elle offre, et le suivi des statistiques sur les coupures de l’électricité. Toutes ces données sont disponibles et consultable sur le site www.sbee.bj, www.are.bj .

Cette réforme en cours à la SBEE résulte de la volonté manifeste du gouvernement d’élever une grande masse d’entreprises et d’industries béninoises à travers l’amélioration du climat des affaires.

Selon le directeur commercial de la société, Michel Bergarmin, « la SBEE veut être un porteur d’affaires pour l’amélioration en thème de qualité de la vie de la population béninoise ».

Le défi de la fourniture optimale en énergie électrique du Bénin, selon lui, est relevable, car l’équipe dirigée par Jacques Paradis rassure-t-il, atteindra les objectifs qui lui sont assignés. « On reçoit la demande de raccordement en ligne et six jours après, on vous présente un devis, si vous êtes d’accord, on vous raccorde en 30 jours », a-t-il précisé.

F. Aubin AHEHEHINNOU

1er mars 2020 par