Des équipes de l’Anip en tournée dans les ministères

Dans le cadre de la formalisation des demandes d’acte de naissance, de Certificat d’identité personnelle (Cip) et de la Carte nationale d’identité biométrique, des équipes de l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) sont dans les ministères dès le lundi 31 Août 2020. L’objectif est de faciliter la tâche aux agents de l’Etat dans l’obtention des actes biométriques.

Du 31 Août au 04 Septembre 2020, les équipes de l’Anip seront aux ministères du Plan et du Développement, de la Justice et de la Législation, des Affaires étrangères et de la coopération, de l’Economie et des finances, de l’Intérieur et de la sécurité publique, du Cadre de vie et du développement durable, de l’Agriculture de l’élevage et de la pêche, de la Décentralisation et de la gouvernance locale, du Travail et de la fonction publique.

La deuxième étape qui se déroulera du 07 septembre au 11 septembre 2020 prend en compte les ministères de la santé, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des Enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle, des Enseignements maternels et primaire. Elle concerne aussi les ministère du Tourisme de la culture et des arts, du Numérique et de la digitalisation, des Infrastructures et des transports, de l’Industrie et du commerce, de l’Energie, de l’Eau et des mines, des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi, des Sports, de la Défense nationale et celui de la communication et de la poste.

Dans ce contexte lié à la pandémie du coronavirus, la tournée se fera dans le strict respect des gestes barrières, précise le communiqué signé ce lundi 24 Août du Gestionnaire-Mandataire de l’Agence l’Anip.

