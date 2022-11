Des entreprises distinguées pour leur performance et innovation

Le rideau est tombé sur la 18e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin organisée, samedi 05 novembre 2022, par le cabinet international Eco finance entreprises. La cérémonie a réuni à Bénin Royal Hôtel de Cotonou, des représentants de ministres et d’organismes internationaux, ambassadeurs, partenaires techniques au développement, chefs d’entreprises et autres personnalités.

Eco Finance Entreprises (ECOFIE) célèbre l’excellence et l’innovation à travers le gala des 100 entreprises les plus dynamiques. C’est la 3e édition au Bénin et la 18e en Afrique. Selon Djibril Barry, président-directeur général de Eco Finance Entreprises, promoteur de la soirée du gala des 100 entreprises les plus dynamiques, il est important en Afrique de célébrer et de mettre en lumière les entreprises performantes et innovantes qui contribuent à créer de la richesse et de l’emploi.

Le Cabinet international ECOFIE basé à Dakar, poursuit-il, a initié le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques pour accompagner tous les gouvernements africains qui se sont engagés dans une politique de promotion des entreprises et des investissements. Le choix a été porté sur le Bénin pour abriter la 18e édition en raison des réformes menées par le gouvernement du président Patrice Talon pour rendre plus favorable le climat des affaires. « Le Bénin est devenu une destination de référence en matière d’investissement », a affirmé Djibril Barry.

Yacoubou Amadou, directeur adjoint du cabinet du ministre d’État Chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale a salué l’initiative du cabinet international ECOFIE. Le gala des 100 entreprises les plus dynamiques, souligne-il, « crée une émulation au sein des entreprises car elle génère une compétition saine entre les acteurs ». Le représentant du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a encouragé ECOFIE à poursuivre son initiative afin de révéler davantage d’entreprises qui brillent de par leur expertise et innovation pour le développement économique et social de l’Afrique.

100 entreprises révélées, 12 Palmes décernées

Créé en 2012, le gala des 100 entreprises a permis de célébrer plus de 1500 entreprises. A l’édition 2022, le Cabinet international Eco finance entreprises a récompensé les meilleures entreprises africaines sur la base des critères tels que l’expertise de l’entreprise, l’innovation, la capacité de pénétration du marché et l’impact de l’activité sur l’économie. Parmi les 100 entreprises les plus dynamiques au Bénin, il y a : Bank Africa Bénin, Ecobank Bénin, Port Autonome de Cotonou, MTN Bénin, Moov Africa Bénin, Sobebra, Nocibé, Coris Bank International, Isocel, UBA Bank et Celtis. Des entreprises ont reçu la Palme internationale du dynamisme dans plusieurs secteurs. Il s’agit des entreprises telles que : Ismast Energy, Groupe Akad international, JNP, Fececam Bénin, Bénin Royal Hôtel, Cagecfi, Celtis, Africa Green Corporation, Japan Motors Bénin, Restaurant Chez Bijou, SLI Afrika. Une palme spéciale a été décernée à Arnauld Akakpo en tant que manager le plus dynamique de l’Afrique de l’Ouest.

« On est très heureux de recevoir cette distinction. C’est avant tout une immense responsabilité de faire beaucoup plus et mieux pour accélérer l’inclusion numérique et digitale », a confié Thérèse Tounkara, directrice générale de Celtis, lauréate de la Palme internationale du dynamisme dans le secteur du numérique.

Pour Ismène Zoumènou, directrice générale de Ismast Energy Sarl, cette palme internationale du dynamisme reçue dans le secteur de l’énergie, lui permettra d’avoir plus de partenaires et d’opportunités pour la croissance de son entreprise. « Cette palme m’encourage à me battre davantage pour plus de résultats », a-t-elle ajouté. Ismène Zoumènou a remercié le cabinet Eco Finance Entreprises pour la brillante organisation du gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Le représentant résident de la Banque mondiale au Bénin a invité les jeunes à entreprendre, à oser pour contribuer à la croissance économique du Bénin. « Il n’y a que le secteur privé qui peut créer de l’emploi, de la richesse », a soutenu Atou Seck.

Le Président Directeur Général de ECOFIE a remercié le Chef de l’Etat béninois et le ministre d’Etat Bio Tchané pour leur accompagnement dans le cadre de la tenue de l’édition 2022 du gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin. « Nous continuerons à accompagner le développement et la promotion des entreprises en Afrique. Nous continuerons également à montrer que l’Afrique est une terre d’opportunités », a assuré Djibril Barry.

Akpédjé Ayosso

Liste des 12 Palmes décernées

1-FECECAM BENIN

2-JAPAN MOTORS BENIN

3-GROUPE AKAD INTERNATIONAL

4-JNP

5-ISMAST ENERGY

6-RESTAURANT CHEZ BIJOU

7-SLI AFRICA

8-CELTIIS

9-AFRICA GREEN CORPORATION

10-CAGECFI

11-BÉNIN ROYAL HÔTEL

12-ARNOLD AKAKPO

Liste des 100 entreprises les plus dynamiques au Bénin 1 -BANK OF AFRICA BENIN 2 - ECOBANK BENIN 3 - PORT AUTONOME DE COTONOU 4 -GROUPE AKAD INTERNATIONAL 5 -CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DU BENIN 6- JNP 7 -FECECAM BENIN 8 -SODECO 9 -AFRICA NEGOCE INDUSTRIES 10 -CELTIIS 11 - MTN 12 -MOOV AFRICA BENIN 13 -ORYX ENERGIES BENIN 14 -CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BENIN 15 -SOBEBRA 16 -SOCIETE DES CIMENTS DU BENIN 17 -NOCIBE 18 -GROUPE DANGACO 19 -L’AFRICAINE DES ASSURANCES 20 -NSIA ASSURANCES BENIN 21 -NSIA ASSURANCES VIE BENIN 22 -GROUPE OFMAS INTERNATIONAL 23 -SOCIETE IMMOBILIERE ET D’AMENAGEMENT URBAIN (SIMAU) 24 -BANQUE ATLANTIQUE BENIN 25 -SOCIETE DES HUILERIES DU BENIN 26 -SUNU ASSURANCES IARD BENIN 27 -SUNU ASSURANCES VIE BENIN 28 -SOTIBE 29 -SOBEMAP 30 -LOTERIE NATIONALE DU BENIN 31 -CFAO MOTORS BENIN 32 -JAPAN MOTORS BENIN 33 -BATIMAT BENIN 34 -GROUPE MACELEC 35 -SONIMEX 36 -SOREMAC 37 -CAGECFI 38 -SCB LAFARGE 39 -ISOCEL TLECOM 40 -UBA BANK 41 -BENIN CONTROLE 42 -ATLANTIQUE ASSURANCES VIE BENIN 43 -LES COURS SONOU 44 -ESM BENIN 45 -HOTEL NOVOTEL 46 -BENIN ROYAL HOTEL 47 -HOTEL GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE 48 -ISMAST ENERGY 49 -SOGETEC 50 -NSIA BANQUE 51 -VITAL FINANCE 52 -AFRICA GREEN CORPORATION 53 -PNHG BENIN 54 -ORABANK BENIN 55 -BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE 56 -SANLAM ASSURANCES BENIN 57 -HECM 58 -RESTAURANT CHEZ BIJOU 59 -GROUPE BIOU SERVICES 60 -MSC BENIN 61 -LA ROCHE 62 -HOMINTEC 63 -CORIS BANQUE INTERNATIONAL BENIN 64 -SGI BENIN 65 -PADME BENIN 66 -RENACA 67 -MSA BENIN 68 -BSIC BENIN 69 -AGENCE BENINOISE D’ELECTRIFICATION RURALE ET DE MAITRISE D’ENERGIE 70 -EXPORT TRADING GROUP 71 -AFRICABOURSE 72 -AFRICAINE DE GESTION ET D’INTERMEDIATION (SGI AGI) 73 -OMA BENIN 74 -COPHARBIOTEC 75 -SM TRAKO 76 -TALENTS PLUS 77 -BENIN BIOU SERVICES 78 -SONEB 79 -SGDS 80 -PROGAZ 81 -AGETIP BENIN 82 -AIC BENIN 83 -BGFI BANK 84 -LES BAGNOLES MOTOTRS 85 -SBEE 86 -SOAGA 87 -GENERALE DES ASSURANCES DU BENIN 88 -BENIN PETRO 89 -CPEC MICROFINANE 90 -BENIN MICROFINANCE 91 -INCIBETON 92 -YALAU 93 -ATRAL SA 94 -MAERSK BENIN 95 -UCAO BENIN 96 -PIGIER BENIN 97 -AQUAMARINE 98 -SLI AFRIKA 99 -AFOKANTAN BENIN CASHOW 100 -ENTREPRISE ADEOTI

