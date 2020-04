Des élèves mis en garde à vue

Déjà des interpellations dans l’affaire des vidéos à caractère pornographique des élèves diffusées abondamment sur les réseaux sociaux. Trois des élèves identifiés ont été arrêtés et placés en garde à vue suite à l’ouverture d’une enquête.

« Tous ceux qui sont, d’une manière ou d’une autre, impliqués dans la réalisation et la diffusion des vidéos pornographiques des élèves en tenue et dans les salles de classes sur les réseaux sociaux vont répondre de leurs actes », avait déclaré le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Mahougnon Kakpo lors d’une rencontre avec les promoteurs des établissements concernés.

Les élèves qui se sont livrés à des actes sexuels et ceux aperçus avec des stupéfiants seront punis avec la dernière rigueur.

Une information judiciaire est ouverte sur l’affaire.

A.A.A

3 avril 2020 par