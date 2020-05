Des doctorants dénoncent le détournement de leurs frais de laboratoire

Le collectif des doctorants allocataires du MESRS dans le cadre du programme de formation des universités publiques du Bénin (Promotions 2012-2017) dénonce le détournement de leurs frais de laboratoires et d’appui aux activités de recherche. Par correspondance en date du 13 mai 2020 adressée au recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Maxime da Cruz, les doctorants ont exprimé leur mécontentement face à la gestion de leurs frais qui doivent servir à payer des équipements et consommables directement aux laboratoires. Le collectif qui exige le paiement des frais de laboratoires a fait ampliation de la lettre au président de la République, aux ministres des finances et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

« Le détournement des fonds mis à disposition des écoles doctorales pour le paiement des frais de laboratoire aux doctorants allocataires des promotions 2012 à 2017 est entré dans sa phase active malgré, la constance des rappels sur la finalité desdits fonds pour nous depuis 2015 », indique le collectif des doctorants dans leur correspondance.

Selon le collectif, « à ce jour tous les doctorants allocataires des promotions 2012 à 2016 ont bouclé leurs recherches sur préfinancement depuis 2 ans et ont soutenu à quelques exceptions près ».

Les activités de recherche ont du être financées sur fonds propres des doctorants ou de leur directeur de thèse et parfois sur les ressources de leur laboratoire ou unité de recherche.

Au terme des travaux de plusieurs commissions ces deux dernières années sur la question du règlement desdits frais, les doctorants ont appris avec déception que « seule une partie des fonds est disponible soit 38 % et qu’elle a été virée dans leurs différentes écoles doctorales ».

« Approché le coordonnateur de la commission, le professeur Yebou Raphaël a indiqué qu’une fois les fonds virés par le rectorat dans les écoles doctorales, ces dernières devraient procéder aux paiements des frais de laboratoires aux réels bénéficiaires puisque la liste exhaustive des doctorants est établie et le montant revenant à chaque doctorant est fixé », informe le collectif qui dénonce aussi l’absence de transparence et l’opacité totale dans la publication de la liste des doctorants ainsi que les montants alloués.

A en croire le collectif, « malheureusement le rectorat semble avoir donné des consignes contraires ou du moins semble-t-il au regard des propos des agents comptables des différentes écoles doctorales ».

« Au lieu de procéder au paiement des frais de laboratoires aux réels bénéficiaires, il leur a été demandé de passer des commandes de consommables et équipements pour les laboratoires comme il est désormais le cas pour les bénéficiaires de la nouvelle version du programme d’appui doctorants », signalent les doctorants. « Les agents comptables des écoles doctorales ont tôt fait de décliner leur responsabilité et de nous indiquer que les instructions viennent du rectorat », ajoute le collectif.

Les doctorants allocataires du MESRS dans le cadre du programme de formation des universités publiques du Bénin (promotions 2012-2017) exigent que le paiement des frais de laboratoire se fasse de manière diligente suivant une certaine équité. « (...) en tenant compte de la logique qui voudrait que les dépenses engagées par nous et nos directeurs de thèse dans le cadre de nos travaux soient remboursés par le paiement effectif des frais prévus à cet effet dans nos arrêtés ministériels », explique le collectif.

Pour les doctorants, plus rien à la date d’aujourd’hui n’empêche le paiement de leurs frais de laboratoire.

Dans l’intérêt de tous poursuit le collectif, nous mettons en demeure le Rectorat de procéder au paiement des frais de laboratoires aux réels bénéficiaires dans les prochains jours. Au cas échéant, le collectif « se réserve le droit d’engager une poursuite judiciaire en saisissant en urgence la CRIET par exploit d’Huissier ».

A.A.A

20 mai 2020 par