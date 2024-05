Des députés britanniques demandent de soutenir l’initiative d’autonomie du Sahara marocain

Une lettre en date du 23 mai 2024 a été adressée par 30 parlementaires au Chef de la diplomatie britannique. Les députés demandent à David Cameron de soutenir l’initiative marocaine d’autonomie pour son Sahara.

La lettre des 30 députés britanniques demandent au Lord Cameron de soutenir l’initiative marocaine d’autonomie pour son Sahara. Les députés soulignent que le ⁠Royaume Uni devrait renforcer ses alliances avec les pays stables et like-minded comme le Maroc.

La province du Sahara offre des opportunités prometteuses pour le progrès et la stabilité. La région a le potentiel de renforcer les opportunités en énergie, sécuriser les chaînes de distribution et permettre un accès à de nouveau marchés.

Pour les parlementaires, atteindre le plein potentiel du Sahara requiert l’appui des institutions financières britanniques tels UKEF et le BII.

Un tel appui serait en cohérence avec l’accord de commerce avec le Maroc, qui couvre le Sahara et qui a été considéré comme légal par la Haute Cour de justice.

Des délégations ont visité le Sahara et apprécié le vaste potentiel et les opportunités qui existent à la fois pour la communauté locale et pour le Royaume-Uni.

Pour les signataires de la lettre, ⁠le soutien au plan d’autonomie du Maroc est conforme aux principes et aux engagements internationaux du Royaume-Uni. De plus, il ne compromettrait pas la position du Royaume-Uni dans les territoires britanniques d’outre-mer et peut contribuer à la paix dans cette région.

⁠L’Initiative d’autonomie proposée par le Maroc pour le Sahara offre une voie viable vers une paix et une stabilité durables, soutiennent les élus britanniques.

La proposition du Maroc pour la résolution du différend au Sahara bénéficie d’un large soutien du Royaume-Uni et de plus de 80 pays à travers le monde.

Cette initiative est présentée comme la voie la plus pratique et la plus pragmatique vers la stabilité dans la région.

Les parlementaires lancent un ⁠appel aux dirigeants britanniques pour reconnaître que suivre l’exemple donné par les principaux alliés du Royaume-Uni est la bonne ligne de conduite et que rester neutre ou tenter des solutions alternatives ne peut que perpétuer un statu quo néfaste pour la sécurité de la région.

Le prochain dialogue stratégique entre les Britanniques et le Maroc constitue une occasion unique pour le Royaume-Uni de redéfinir son rôle et son influence dans la région.

Les signataires de la lettre adressée au ministre britannique des Affaires étrangères soulignent que le Maroc mérite leur soutien sans équivoque et total.

La lettre cosignée par 30 députés adressée à David Cameron

