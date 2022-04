Des députés autrichiens au cabinet du président Vlavonou

Le président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou a reçu en audience, lundi 04 avril 2022, une délégation de députés du parlement autrichien.

A la tête d’une délégation de députés autrichiens, Professeur Axel Kassegger était au cabinet du président de l’Assemblée nationale du Bénin Louis Gbèhounou Vlavonou ce lundi 04 avril 2022. Le système éducatif béninois et la démocratie sont les sujets au centre des échanges tenus en présence de la députée Chantal Ahyi, coordonnatrice du Groupe d’amitié interparlementaire Bénin/Autriche.

Selon le chef de la délégation des députés hôtes, l’Autriche est une vieille démocratie qui entend partager ses expériences avec le Bénin.

A l’issue de l’audience, la délégation a eu une séance de travail avec les députés du Groupe d’amitié interparlementaire Bénin/Autriche. Il était essentiellement question de sécurité sociale, d’éducation, de formation et surtout de diplomatie parlementaire. « Au Bénin, nous avons le souci de gérer l’adéquation entre la formation de nos jeunes et leur employabilité. L’Autriche est assez avancée dans ce domaine. Et c’est pourquoi notre intérêt à échanger est grand. Ensuite, nous avons abordé la réforme du système partisan dans nos échanges. En la matière, le Bénin n’a rien inventé. Imaginez-vous pour l’Autriche qui est une démocratie vieille de 150 ans, il n’y a que 5 partis politiques présents dans leur Parlement. Et le paysage politique là-bas tourne autour de deux tendances dont chrétienne démocrate et sociale-démocrate. Donc c’est vraiment important pour nous de créer de grands groupes pour permettre une option efficace pour le développement.

Sur le plan parlementaire, nous avons beaucoup appris avec eux. Nous avons suggéré d’ailleurs qu’il soit institué un accord de coopération entre nos deux Parlements et que nous puissions peaufiner le cadre de cet accord pour vraiment échanger et avoir la quintessence de la stratégie de la politique utilisée pour que la problématique de l’employabilité de nos jeunes soit résolue. Ce qui rejoint par ailleurs et tout à fait la vision du chef de l’État », a expliqué Chantal Ahyi.

