Dès décembre s’ouvre un vaste programme de tennis qui va s’étendre sur 2023

La Fédération Béninoise de Tennis (FBT) a fait de l’année 2022, celle de grande compétition internationale au Bénin couronnée par l’organisation du 28 février au 5 mars des Play-Offs Groupe II de la Coupe Davis. Engagée a maintenir à maintenir ce rythme, qui fait oublier la crise sanitaire de la COVID 19, la FBT lance de nombreuses activités tennistiques locales et nationales (Championnat Départemental, Championnat National, participation aux compétitions continentales et internationales, promotion du Tennis Jeunes et du Tennis Féminin…) dès décembre, et qui continueront tout au long de l’année 2023. Une preuve du dynamisme du tennis béninois.

L’année 2023 s’annonce avec beaucoup de compétions de tennis et ça commence dès le mois de décembre avec ler lancement de plusieurs initiatives marquantes qui se prolongeront au cours de l’année 2023, notamment la compétition des enfants et des jeunes.

Au nombre des initiatives qui vont meubler la nouvelle saison tennistique qui commence en décembre :

– Le Tournoi de l’Espoir Régional et National, organisé à destination des jeunes, filles et garçons des catégories U12 et U18.

L’édition régionale, organisée les 3-4 et 10-11 décembre a rassemblé près de 300 compétitrices et compétiteurs de 10 à 18 ans dans nos 6 régions et a permis de faire briller les championnes et champions régionaux.

L’édition Nationale se déroulera du 25 au 28 décembre prochain à Porto Novo et accueillera plus de 130 participant(e)s dont les vainqueurs des éditions régionales parmi lesquel(le)s seront sélectionné(e)s les représentant(e)s de nos équipes nationales Jeunes.

– L’initiative Tennis à l’École, lancée sur l’ensemble du territoire du 11 au 20 décembre mobilise plus de 18 écoles, 50 enseignants ainsi que les équipes locales et nationales de la Fédération. Près de 2 000 enfants sont ainsi initiés à la pratique « Palette-Balle », prémisse à la pratique du Tennis.

Cette initiative se développera tout au long de l’année scolaire et sera élargie à plus de dix écoles supplémentaires en 2023.

– L’initiative « Tennis Découverte », est lancée simultanément dans deux quartiers pilotes de Natitingou et Lokossa avec pour objectif d’investir les espaces populaires et de rapprocher la pratique sportive des enfants et des jeunes qui en sont le plus éloignés. Basée sur le même principe que le Tennis à l’École, la découverte de la pratique « Palette-Balle » est un outil attractif de mobilisation et d’animation dont disposent tout au long de l’année les responsables de foyers. Plus de 200 enfants peuvent dés à présent bénéficier de cette animation qui a vocation à se développer dans de nombreux quartiers en 2023.

La Fédération Béninoise de Tennis rempli pleinement son rôle d’acteur sportif impliqué et responsable en développant un plan d’actions annuel et décennal tourné vers le développement de sa pratique au bénéfice de tous. Elle sert ainsi, forte de sa délégation de service public, la mission qui est la sienne et qui vient illustrer la politique de promotion du sport portée par les pouvoirs publics.

A vos marque ... c’est parti pour de tennis… et pour tous.

22 décembre 2022