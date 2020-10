Des chèques pour encourager les meilleurs élèves aux examens

La Fondation GANDAHO THIERRY à primé ce jeudi 22 octobre 2020, à l’hôtel AZALAÏ de Cotonou, les meilleurs élèves aux examens du Certificat d’Etudes Primaire (CEP) et du Baccalauréat 2020. La cérémonie de remise de prix s’est déroulée en présence de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Madame Eléonore LADEKAN YAYI du promoteur, monsieur Thierry GANDAHO et les lauréats soutenus par les parents et amis.

Au total, 10 lauréats étaient à l’honneur. Ce sont les cinq (05) premiers de l’examen du CEP et les cinq (05) premiers de l’examen du Baccalauréat. À l’issue de la cérémonie de remise de prix, les dix (10) meilleurs aux examens du CEP et Bac sont répartis chacun, avec une Attestation de Mérite et un chèque de 250 000 FCFA pour l’examen du CEP et 1 000 000 FCFA pour le Baccalauréat.

Il faut souligner que cette initiative entre dans le cadre des actions de la Fondation GANDAHO dont le but est de s’investir dans la promotion de l’Excellence dans le domaine de l’éducation au Bénin. C’est de cette façon que Thierry Gandaho accompagne les actions du Président Patrice TALON en ce qui concerne la promotion de l’Excellence au Bénin.

Pour mémoire, la première édition organisée en 2019, avait permis d’offrir des billets d’avion aux 5 premiers au baccalauréat qui ont eu le privilège de visiter de nombreux sites touristiques en France. Il était prévu pour l’édition 2020 une visite guidée de la Maison Blanche au profit des lauréats, mais la pandémie de la covid 19 a modifié l’objectif initial.

« (...) l’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde », a fait savoir M. Gandaho Thierry. Pour lui, la Fondation GANDAHO qui intervient dans plusieurs domaines, intimement attaché à son engagement pour une éducation de qualité au Bénin, a initié ce prix de l’excellence qui sanctionne depuis peu, chaque année scolaire, dans le but de susciter une saine émulation au sein de la jeunesse, particulièrement et motiver les générations montantes à prendre la barque de l’Excellence.

Les lauréats et leurs représentants pour ceux absents pour admission au Lycée des Jeune Filles de Natitingou, au Prytanée Militaire de Bembèrèkè , ou en voyage, très émus de l’honneur de prendre part à cette cérémonie ont félicité le promoteur Thierry GANDAHO pour son sacrifice, son esprit de partage, et son engagement aux côtés de la jeunesse, avant de prendre l’engagement de persévérer sur le chemin de l’Excellence.

