Des cas de vols dénoncés à l’église

Le sac d’un fidèle contenant une importante somme d’argent a été volé sur la paroisse Bakhita à Abomey-Calavi. Ce dimanche 24 juillet 2022, un prêtre a dénoncé les cas de vol répétés au sein de l’église.

Vols sur la paroisse Bakhita à Abomey-Calavi. Selon Banouto, à la fin du culte de 6 h 30, le père a dénoncé les cas de vol. « Peut-on voler jusqu’à voler dans la maison de Dieu ? Des cas de vol se multiplient sur notre paroisse et ce n’est pas bien », a-t-il dit. Il a fait cas d’un vol de sac contenant une importante somme d’argent samedi 23 juillet 2022. « Le temps d’aller voir le prêtre, un fidèle venu en confession n’a plus retrouvé son sac dans lequel il aurait une importante somme », notifie-t-il. A l’en croire, certains volent de l’argent dans la caisse en utilisant des aimants et autres moyens.

Face à ces cas de vol, le prête informe que des caméras sont désormais installées au sein de la paroisse. « On ne va envoyer personne en prison, mais on vous fera une prière de délivrance pour vous libérer de l’esprit qui vous pousse à voler dans l’église », prévient le père.

24 juillet 2022