Le gouvernement béninois a prévu dans son Programme d’Action la construction et l’équipement d’infrastructures culturelles aux normes et standards internationaux. Le Conseil des ministres de ce mercredi 02 septembre 2020 a procédé à la sélection de deux cabinets d’architecture pour la réalisation de mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de construction de sept arènes culturelles.

Selon le Conseil des ministres, la réalisation des arènes culturelles permettra de promouvoir des espaces de diffusion des créations artistiques, des spectacles vivants dédiés essentiellement à la jeunesse et au secteur de la culture. « Ces espaces accueilleront des activités professionnelles et amateurs destinées au grand public », ajoute la même source.

Pour une mission de maîtrise d’œuvre complète, 02 cabinets d’architecture ont été sélectionnés. Il s’agit de GOLDEN STONE et INSPIRED DESIGN.

Le Cabinet GOLDEN STONE est chargé de la finalisation de la mission de maîtrise d’œuvre complète pour l’arène culturelle d’Abomey et la conduite de celle des arènes culturelles de Porto-Novo, Ouidah et Lokossa.

INSPIRED DESIGN est sélectionné pour la finalisation de la mission de maîtrise d’œuvre complète de l’arène culturelle de Parakou et la conduite de celle des arènes culturelles de Kouandé et Natitingou.

A.A.A

2 septembre 2020 par