Des blessés graves après un accident à Zangnanado

Dans la nuit du jeudi 23 octobre 2024 aux environs de 23h, un accident de circulation a fait plusieurs blessés graves à Zangnanado, dans le département du Zou. L’accident implique un camion poids lourd, un véhicule neuf places transportant des oranges, des tricycles et une moto.

Des blessés graves dans un accident de circulation impliquant un camion poids lourd, un véhicule neuf places, deux tricycles, et une moto. Le drame a lieu à la hauteur de l’école primaire d’Agonlinhouégbo, localité située dans la commune de Zangnanado, dans le département du Zou.

Selon les témoins, c’est d’abord le camion poids lourd qui a percuté le véhicule neuf places qui s’est renversé. Le gros porteur dans sa course, va percuter également deux tricycles et une moto garés au bord de la voie, avant de heurter un pan du mur de la clôture de l’école. Le bilan fait au moins trois blessés graves, conduits d’urgence à l’hôpital pour des soins. Outre les blessés graves, d’importants dégâts matériels ont été enregistrés ; le camion, les deux tricycles et la moto étant consumés suite à l’incendie provoqué par les chocs.

