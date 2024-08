Des animations acoustiques sur l’esplanade de l’Amazone dès ce 8 août

Le gouvernement béninois, à travers l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), placée sous la tutelle du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts (MTCA) organise du 8 août au 8 septembre 2024, la deuxième édition de l’initiative "Chante et Danse avec l’Amazone". Les objectifs et les horaires des animations ont fait, mardi 6 août 2024, l’objet d’une conférence de presse animée par le directeur général de l’ADAC, William Codjo et le Conseiller Technique à la Culture, Florent Couao-Zotti.

L’esplanade de l’Amazone, point d’attraction et de rencontre à Cotonou, accueille à partir de ce jeudi 8 août, des animations acoustiques quotidiennes jusqu’au 8 septembre. C’est dans le cadre de la deuxième édition de l’initiative "Chante et Danse avec l’Amazone". Selon le Conseiller Technique à la Culture du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, l’objectif du gouvernement béninois est d’agrémenter les périodes de vacances des Cotonois, touristes et autres. « Il s’agit de faire de l’animation sous les yeux de l’Amazone, (…) une animation quotidienne qui va voir défiler des groupes, des orchestres et des compagnies de danse », a déclaré Florent Couao-Zotti.

L’esplanade de l’Amazone, informe le directeur général de l’ADAC, sera animée tous les jours de 17 heures à 20 heures. Il y aura des groupes tels que Hexatonic, Fifi band, Eissy music band, Nawadja quartet, Sika 229, Dagbo Weiss band, Les triomphes, Adéwalé, Adjamalef, B52, All’stones, Bana congo et bien d’autres. Avec au total 32 groupes, orchestres et compagnies de danse, "Chante et Danse avec l’Amazone" se présente comme le rendez-vous incontournable de ces vacances pour passer de bons moments festifs au pied de l’Amazone.

L’espace de plus de 1000 m² est aussi aménagé pour permettre aux visiteurs de pique-niquer en famille ou entre amis en journée. « On a des chapiteaux permettant de disposer d’espaces sécurisés (…) c’est libre d’accès », annonce William Codjo.

Toutes les dispositions ont été prises pour que l’événement soit une réussite. « Les poubelles sont disposées un peu partout sur l’esplanade de l’Amazone (…) l’esplanade est sécurisée 24 heures sur 24 heures », ajoute le directeur général de l’ADAC. Les vacanciers, qu’ils soient résidents ou touristes sont invités à profiter pleinement de cette initiative du gouvernement béninois pour des vacances inoubliables à Cotonou.

Akpédjé Ayosso

7 août 2024 par ,