Des aménagements piscicoles annoncés dans plusieurs communes

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de développement de la filière (PNDF) Aquaculture, 239 bassins piscicoles seront bientôt réalisés dans 38 communes du Bénin.

A travers le Programme national de développement de la filière (PNDF), l’activité d’aquaculture connaitra un nouvel essor au Bénin. 239 bassins piscicoles seront bientôt construits dans 38 communes du pays. L’Agence territoriale de développement agricole (ATDA) du pôle 7 selon une publication de La Marina, prépare la contractualisation avec des entreprises spécialisées pour les travaux de génie civil et d’aménagement hydraulique.

Le projet selon le site d’information, s’inscrit dans une ambition nationale plus large qui prévoit à terme la réalisation de 470 bassins piscicoles pour un budget estimé à 1,089 milliard FCFA. L’objectif visé est de répondre à la demande croissante en produits halieutiques tout en renforçant les capacités d’exportation de ces produits. Pour la phase initiale, 177 sites ont été sélectionnés pour l’installation de ces infrastructures, lesquelles comprennent des bassins simples, doubles et triples, adaptés aux spécificités des différentes zones ciblées.

Dans le nord du Bénin, 17 communes bénéficieront de ces infrastructures aquacoles. Il s’agit de Matéri, Toucountouna, Boukombé, Natitingou, Tanguiéta, Kouandé, Cobly, et de Kérou dans l’Atacora, et Copargo, Djougou, Bassila dans la Donga. Dans l’Alibori, Banikoara et Ségbana sont les communes bénéficiaires, tandis que dans le Borgou, Kalalé, Bembéréké, Sinendé et N’Dali bénéficient du projet. Les travaux selon La Marina, prévoient la construction de 71 bassins doubles de type 1, 1 bassin double de type 2, et 2 bassins triples répartis sur 55 sites.

Dans les départements des Collines et du Plateau, 7 communes ont été sélectionnées pour cette phase. Elles bénéficieront de 54 bassins de type 1, 3 bassins unitaires, et 2 bassins triples répartis sur plusieurs sites. Savè Dassa-Zoumè, Kétou, Pobè, Adja-Ouèrè, Sakété et Ifangni ont été retenues. Dans le département du Zou, 9 communes ont été identifiées pour accueillir 53 bassins doubles de type 1 et 12 bassins unitaires, répartis sur 54 sites. Les communes concernées sont Zogbodomey, Bohicon, Zakpota, Zangnanado, Covè, Ouinhi, Abomey, Djidja, et Agbangnizoun.

Dans les départements du Mono et du Couffo, le projet prévoit la construction de 28 bassins doubles de type 1, 95 bassins unitaires et 2 bassins triples, répartis sur 25 sites au profit des communes d’Aplahoué, de Djakotomey, de Toviklin, de Dogbo et de Klouékanmè.

Dans le cadre du Programme National de Développement des Filières (PNDF) Aquaculture, une production annuelle de 20 000 tonnes de poissons est prévue chaque année.

F. A. A.

22 novembre 2024