Des agents de la Cour constitutionnelle outillés sur la protection des données personnelles

Une quarantaine d’agents de la Cour constitutionnelle ont pris part du mardi 1er au jeudi 03 octobre 2024, à un atelier de formation sur la mise en conformité avec le régime de protection des données personnelles. L’atelier a été organisé par l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP), en collaboration avec la Cour constitutionnelle.

À l’ère du numérique, la protection des données personnelles est devenue un enjeu crucial non seulement pour les individus mais aussi pour les entreprises et les gouvernements. Pour mieux faire face aux enjeux de la protection des données afin de garantir la conformité, des agents de la Cour constitutionnelle ont pris part à un atelier de formation. Du 1er au 3 octobre, les experts de l’APDP ont présenté 9 communications à une quarantaine de participants. Plusieurs thématiques majeures ont été abordées, telles que les notions et principes généraux de la protection des données à caractère personnel, les droits des personnes concernées et leur mise en œuvre, la sécurité des données et la politique de sécurité des systèmes d’information de l’État.

D’autres sujets comme la gestion des violations de données et la mise en place de procédures de gestion des incidents ont également été traités. Les experts de l’APDP ont insisté sur l’importance d’une prise de conscience collective et d’une mobilisation autour des enjeux de la protection des données Personnelles.

