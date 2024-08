Des agents à la morgue du CNHU font des déballages à la CRIET

Suite aux réquisitions du ministère public ce lundi 05 août 2024, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), deux agents en service à la morgue du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou, ont fait des déballages dans l’affaire relative à la sortie frauduleuse du corps d’une patiente décédée dans l’hôpital de référence.

Dans l’affaire relative à la sortie frauduleuse de corps d’une patiente décédée au CNHU-HKM de Cotonou, deux agents de la morgue ont fait des déclarations accablantes sur leur ancien chef lors de l’audience de ce lundi 05 août 2024. Les deux accusés pointent leur ancien responsable comme étant le cerveau de l’opération de sortie frauduleuse du corps de la patiente décédée.

Le montant des soins médicaux appliqués à la défunte, est estimé à 1.255.000 francs CFA. Ce que l’hôpital a exigé avant de remettre le corps à sa famille. Une fois le corps confisqué, les deux agents de complicité avec leur ancien patron, l’ont frauduleusement sorti et remis aux parents qui ont procédé à son inhumation, contre une somme de 500.000 francs CFA. L’affaire a éclaté et les mis en cause interpellés pour abus de fonction.

A l’audience de ce lundi 05 août, le ministère public a demandé à la Cour de retenir les prévenus dans les liens de la prévention et de les condamner à une peine de 05 ans de prison dont 03 fermes, et une amende de 01 million de francs CFA. Le représentant du procureur au procès a requis la relaxe pure et simple au profit de l’ancien patron.

Sentant leur sort scellé, les deux agents ont repris la parole et indiqué leur ancien patron comme l’instigateur de la sortie frauduleuse du corps de la défunte. Ce dernier selon leur déclaration, avait demandé d’aider à faire sortir le corps de la défunte, qui serait la fille de la sœur au village. Il les aurait également rassurés de ce que, une fois l’affaire éclatée, qu’il allait solliciter les conseils d’un avocat pour les défendre. Des promesses que le patron n’a pas tenu, clamant son innocence.

Surpris par ces nouvelles déclarations, le parquet spécial de la CRIET a convoqué l’ex patron de la morgue du CNHU à la barre. Le procès a été renvoyé au 14 octobre prochain en raison d’un malaise de l’ancien patron.

