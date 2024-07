Trois agents en service à la morgue du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou ont été jugés lundi 1er juillet 2024, à la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme (CRIET). Ils sont poursuivis pour avoir orchestré la sortie frauduleuse d’un corps confisqué.

Des agents de la morgue du CNHU poursuivis pour « abus de fonction » dans une affaire de sortie frauduleuse d’un corps. Il s’agit d’une femme décédée au service de réanimation du centre de référence. La défunte selon les déclarations à la barre, a été entièrement prise en charge par le CNHU. Après son décès, l’hôpital a souhaité se faire rembourser avant de remettre le corps à la famille. Le montant dû selon le représentant du CNHU au procès, est de 1 285 000 de francs CFA.

Mais deux agents de la morgue, ont nuitamment procédé à la sortie frauduleuse du corps qu’ils ont remis aux parents contre une somme de 500.000 francs CFA. L’affaire a éclaté après les cérémonies d’enterrement, et les deux agents ont été interpellés.

Au procès ce lundi, le 3e prévenu, responsable de la morgue au moment de l’admission du corps, informe que le père de la défunte, voulant joindre le plus ancien des deux agents pour le remercier, est tombé sur son numéro. Il a déclaré être surpris des remerciements de ce dernier pour service rendu. Dans sa déposition, il a affirmé avoir alerté le nouveau responsable de la morgue pour qu’une vérification soit faite. Après le contrôle, le corps de la dame n’a pas été retrouvé dans la morgue.

Appelés à la barre, les deux agents ont plaidé coupables. Ils ont expliqué la manière dont ils se sont partagé les 500.000 francs CFA. Le plus ancien selon les déclarations, est un morguier. Il a pris 220 000 francs CFA, et le second qui a transporté le corps, 225 000 francs CFA. Les deux prévenus ont par ailleurs indiqué que les 55 000 francs CFA restants ont été partagés aux membres de la famille qui étaient venus chercher le corps.

Arès les débats, le procès a été renvoyé au 05 août prochain pour les réquisitions du ministère public.

F. A. A.

