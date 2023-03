Des acteurs formés sur l’enregistrement des projets carbone

Des acteurs sectoriels des ministères ont pris part ce mercredi 15 mars 2023 à Cotonou à un atelier renforcement de capacités sur l’enregistrement et la certification des projets carbone suivant les méthodologies Gold Standard. Les travaux ont été lancés par Adidjatou Hassane Zannouvi, directrice adjointe de cabinet du Ministre d’Etat, chargé de l’économie et des finances.

Des acteurs de différents ministères formés sur le processus d’enregistrement et de certification des projets carbone suivant les méthodologies Gold Standard. L’un des objectifs de l’atelier qui a démarrer ce mercredi 15 mars à Cotonou, est de définir le « cadre de suivi du projet Toho par la désignation de point focal pour chaque structure compétence ». L’élaboration d’un compendium des activités pour l’enregistrement et la certification des projets a été également au cœur des travaux.

L’atelier a permis d’expliquer aux acteurs sectoriels des différents ministères, les enjeux du marché carbone pour le Bénin, les projets nationaux évalués, les éléments et exigences des procédures de Gold standard. A cela s’ajoutent le processus de certification du projet, les exigences de consultation des parties prenantes, les méthodologies utiles au développement de projet au Bénin et l’engagement avec le Gold Standard Impacts Registry. Selon la directrice adjointe de cabinet du Ministre d’Etat, ministre de l’économie et des finances, l’atelier est une occasion pour les participants de mieux cerner le marché du carbone et notamment la mise en œuvre de l’article 6 de l’Accord de Paris. « Ce projet vient en réponse aux objectifs du gouvernement en matière de financements innovants pour des projets à fort impact économique, environnemental et social », a-t-elle déclaré.

Par décret en date du 7 décembre 2022, le gouvernement béninois a procédé à la mise en place de l’Autorité d’enregistrement des projets carbones. Elle a pour mission de promouvoir les projets carbone. L’une de ses attributions est d’assurer une mise en œuvre des projets conforme à la législation nationale, aux objectifs de développement durable du pays et à sa contribution déterminée au niveau national (CDN). Le partenariat entre le gouvernement du Bénin et Gold Standard a pour objectif d’accélérer l’enregistrement des projets carbone tout en garantissant une meilleure qualité.

