Des acteurs de développement de Porto-Novo distingués

Plus d’une trentaine de personnalités et de représentants de sponsors ont été distingués dans le cadre des Awards du Festival International de Porto-Novo (FIP), 5ème édition. La cérémonie s’est déroulée, dimanche 9 janvier 2021, en présence du ministre de la culture, Jean-Michel Abimbola, du ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys, et du ministre des affaires étrangères, Aurélien Agbénonci.

Pour leur contribution au développement de la ville de Porto-Novo en général et de la culture en particulier, plus d’une trentaine de personnalités et de représentants de sponsors ont reçu un trophée dans le cadre des Awards du Festival International de Porto-Novo (FIP), dimanche 9 janvier 2022, lors d’une soirée de gala. Une manière pour le maire de Porto-Novo et président du comité d’organisation du FIP 2022, Charlemagne Yankoty, de manifester sa reconnaissance à ces acteurs du développement de la ville capitale. Il s’agit des anciens maires de la ville de Porto-Novo dont Bernard Dossou, Moukaram Océni, Emmanuel Zossou ; les anciens chefs de circonscription urbaine de Porto-Novo ; les conseillers de la troisième mandature ; ‘’l’homme-orchestre’’ Sagbohan Danialou ; des membres du gouvernement dont le ministre des sports Oswald Homeky, le ministre du travail et de la fonction publique Adidjatou Mathys, le ministre des affaires étrangères Aurélien Agbénonci, le ministre de l’énergie Jean-Claude Houssou. Les partenaires tels que la Fondation Claudine Talon, le groupe OFMAS et le réseau de téléphonie mobile MTN ont été également distingués.

