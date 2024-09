Des PME en formation pour de meilleures prestations avec la SGDS

La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS) organise depuis ce mercredi 18 septembre 2024 à Porto-Novo, un atelier de formation à l’intention des Petites et moyennes entreprises (PME) recrutées pour les travaux de désensablement et de pré collecte dans les villes du Grand-Nokoué. L’objectif des travaux qui ont cours dans la salle de conférence de la mairie, est d’amener ces PME à s’imprégner d’une part des notions de service public, et mieux connaître d’autre part, leurs obligations dans le cadre de la collaboration avec la SGDS.

Selon le directeur des opérations de la SGDS, il s’agit « d’une tâche essentielle ». « Quand vous vous engagez à offrir des services publics aux populations, il faut respecter tout ce que vous avez promis. Or, tout le monde ne connais pas ce qu’on appelle service public, et c’est pour ça que nous sommes venus à Porto-Novo pour former les PME que nous avons recrutés sur les notions de service public pour que les prestations se déroulent correctement à la satisfaction des populations », a expliqué Méomer YEOU. Ce service public fait-il savoir, consiste à faire connaître aux PME, les obligations que leur confèrent les cahiers de charges, et relatives à la sécurité routière (préserver les agents des risques d’accident) et à la sécuriser les chantiers. Les participants composés du premier responsable ; du contrôleur ; et du responsable financier de chaque PME, vont s’enquérir également au cours des travaux, des notions de la voie, ses différentes, etc. « Qu’est-ce qu’on appelle chaussée ? Qu’est-ce qu’on appelle accortement ? et ce que nous attendons du niveau de nettoyage de toutes ces parties de la voie », a confié le directeur des opérations. Conformément aux dispositions légales, au-delà des questions opérationnelles et techniques, la gestion administrative et financière seront également examinée au cours de l’atelier, a expliqué Méomer YEOU.

Pour la directrice des affaires domaniales et environnementales, représentant le maire de Porto-Novo, la formation initiée à l’intention de la 2e vague de PME pour le nettoyage et l’entretien des communes du Grand-Nokoué, est une très belle activité. Titilayo DOTCHAMOU n’a pas manqué de rassurer de l’accompagnement de la mairie. « Ensemble avec les superviseurs, on descend sur le terrain pour le suivi pour que la ville soit propre. […]. Nous allons continuer ; et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous assistons à la formation pour savoir en réalité quelles sont les attributions effectives de ces PME pour un meilleur suivi », a-t-elle poursuivi.

Philippe HOUESSOU, PME opérant à Sèmè-Kpodji assure que « les notions acquises lors de cette formation diffèrent de celles acquises par le passé ». « Il y a des nouveautés qui amènent à mieux comprendre les actions de la SGDS pour la propreté des villes du Bénin. On a acquis beaucoup de connaissances qui nous réconfortent dans nos activités », a-t-il confié.

Pour Falhath OTCHO, comptable d’une PME, la formation définit la ligne à suivre dans le cadre du partenariat avec la SGDS. Pour exercer les travaux d’entretien, les agents à recruter par les PME doivent mettre leurs Equipements de protection individuelle (EPI). Ce qui, à l’en croire, réduit les risques d’accident.

Pour la vile de Porto-Novo, 07 PME ont été retenus pour le désensablement et 05 autres pour les travaux de pré collecte dans le cadre du nouveau partenariat avec la SGDS.

