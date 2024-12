Des Instructions royales pour une bonne organisation du Mondial 2030

La bonne organisation du Mondial 2030 a été le principal dossier du Conseil des ministres présidé, ce mercredi 4 décembre 2024, au Palais Royal à Rabat, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, et président du Comité Coupe du Monde 2030, a exposé devant Sa Majesté le Roi, l’état d’avancement des préparatifs du Royaume pour l’organisation de cet événement sportif international.

Le ministre a fait le point des différentes phases du dossier de candidature du Maroc, depuis l’annonce par Sa Majesté le Roi, le 14 mars 2023 à Kigali, de la présentation de la candidature conjointe avec l’Espagne et le Portugal pour l’organisation du Mondial 2030, jusqu’à l’annonce par le Souverain au peuple marocain, le 04 octobre 2023, de la décision du Conseil de la FIFA de retenir à l’unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique.

Une note exceptionnelle attribuée à la candidature

M. Fouzi Lekjaa a souligné que cette candidature tripartite soumise à la FIFA le 29 juillet 2024 est le résultat d’une mobilisation forte et inédite de la part des groupes de travail créés à cet effet, à travers tout le Royaume.

Le rapport d’évaluation du dossier de candidature, publié par la FIFA le 29 novembre 2024, a attribué une note exceptionnelle dépassant largement les exigences requises et ce, en perspective du vote, si de l’attribution de l’organisation de la Coupe du Monde 2030 à la candidature tripartite Maroc-Espagne-Portugal, lors du prochain congrès extraordinaire du Conseil de la FIFA.

Un Comité élargi, des chantiers stratégiques et structurants

Pour relever le défi d’une organisation à la hauteur des aspirations de Sa Majesté le Roi, le ministre a indiqué qu’il sera procédé, en exécution des Hautes Directives Royales, à la mise en place d’un comité avec une composition élargie, intégrant notamment des représentants de la société civile, des Marocains du monde, ainsi que des compétences africaines.

Dans ce cadre, des instructions sont données pour la mise en œuvre de l’ensemble des chantiers stratégiques et structurants relatifs à l’organisation de cette manifestation internationale.

Il s’agit de la mise à niveau des stades ; l’élargissement et la rénovation des aéroports des six villes hôtes ; l’affermissement des infrastructures routières et la densification des réseaux intra-urbains ; le lancement d’un programme de mise à niveau territoriale intégré qui s’étend au-delà des villes hôtes des matchs de la Coupe du Monde.

Il est prévu également le développement des infrastructures hôtelières et commerciales ; le renforcement et la modernisation de l’offre médicale ; le développement et la modernisation des réseaux de télécommunication ; sans oublier le lancement d’un vaste programme de formation pour le renforcement des compétences des jeunes.

Mondial 2030 : une compétition sportive mais une opportunité unique

Le ministre a affirmé que la Coupe du Monde 2030 ne sera pas seulement une compétition sportive, mais également une opportunité unique pour accélérer la dynamique de croissance de l’économie nationale au cours des prochaines années, créer davantage d’opportunités d’emploi et permettre de développer l’attractivité touristique du pays et promouvoir les valeurs universelles de paix, d’unité et de développement durable.

