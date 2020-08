Des Béninois devant la justice au Congo

Quatre ressortissants béninois dont un homme et trois femmes sont accusés de trafic d’enfants au Congo. Leur procès est en cours devant la justice.

En prison depuis près d’une année, quatre commerçants béninois avec à sa tête dame Pauline Houessou sont poursuivis devant la justice congolaise pour avoir fait venir du Bénin une dizaine de filles mineures pour les faire travailler.

Ces enfants dont les années de naissance varient de 2002 à 2006 sont privés de scolarité et soumis aux corvées dans les marchés. Cette pratique est punie par la loi n°22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes.

A l’ouverture du procès le 3 août, à la barre, Pauline Houessou et ses coaccusés qui ne disposent ni de carte de séjour, ni de carte de commerçant ont plaidé non coupables.

« Ces enfants viennent pour apprendre des métiers, afin d’être en mesure de se prendre charge demain et aider leurs parents », a indiqué Pauline Houessou à la barre.

Certains enfants placés dans un orphelinat par les autorités congolaises ont été présentés à la Cour en présence d’un agent du ministère des affaires sociales de l’action humanitaire et de la solidarité. Le procès se poursuit après l’enquête de moralité.

A. A. A.

