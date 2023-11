Des Béninois arnaqués par une fausse école de commerce en France

Une fausse école de commerce sise à Mans en France a été démantelée et trois individus ont été arrêtés le 20 novembre 2023. Les prévenus ont été mis en examen le vendredi 24 novembre dernier.

Des dizaines d’étudiants béninois ont été escroqués par une fausse école de commerce de la ville de Mans en France. Sur la base de faux documents, l’établissement nommé European school of business and international affairs (ESBIA) faisait payer plusieurs milliers d’euros aux étudiants africains, la plupart originaire du Bénin, pour venir suivre des cours en France.

Mais une fois en France, les étudiants découvrent qu’ils ont été bernés. Selon le journal Ouest-France, ceux-ci « payaient environ 5 à 6 000 € l’année, mais étaient très vite encouragés à travailler. Tous pensaient venir pour des études, mais ils ont très vite compris qu’ils étaient pris dans un cercle vicieux, car l’école était leur seul moyen de rester légalement sur le territoire ».

Les étudiants ne reçoivent que quelques heures de cours d’anglais ou de comptabilité alors que l’école propose une vingtaine de formations différentes selon son site internet.

Les enquêtes ont révélé que l’école servait d’interface à un vaste réseau d’immigration clandestine. Elle délivrait des attestations aux étudiants leur permettant de se maintenir sur le territoire français.

Les documents saisis lors des perquisitions aux domiciles des responsables de l’école, révèlent que ESBIA existe depuis 2018 et aurait même bénéficié de financements publics destinés à l’aide à la formation en alternance.

Trois suspects dont deux nationalités béninoises et un de nationalité française ont été arrêtés le 20 novembre 2023. Les prévenus sont âgés de 42 et 48 ans et ne possèdent pas de casier judiciaire. Mis en examen le 24 novembre dernier pour des faits d’ « aide au séjour en bande organisée, escroquerie aggravée et fraude fiscale », les prévenus risquent jusqu’à dix ans de prison.

L’enquête est en cour pour démanteler le réseau.

M. M.

29 novembre 2023