Départ annoncé de Michel Dussuyer

Le technicien français, Michel Dussuyer va bientôt quitter le staff technique des Écureuils du Bénin. L’annonce a été faite vendredi dernier par le directeur de communication de la Fédération béninoise de football (FBF), Félix Sohoundé Pépéripé.

Un autre entraîneur sera bientôt recruté pour l’encadrement des joueurs béninois. Le sélectionneur français, devrait partir, et céder sa place à un autre.

Après la brillante participation de l’équipe nationale à la CAN Égypte 2019 (1/4 de finale), les Écureuils n’ont pu se qualifier à la CAN Cameroun 2021 qui démarre ce dimanche 9 janvier 2022. Mieux, ils n’ont pu obtenir le nul face à la RDC qui devrait les qualifier pour les barrages du mondial Qatar 2022. Des objectifs assignés à Michel Dussuyer, mais qui n’ont pas été atteints.

Pour l’heure, le technicien français n’a encore reçu aucune notification officielle du ministère des sports, ni de la Fédération béninoise de football (FBF).

