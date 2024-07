Démarrage imminent des travaux de construction de 04 lycées agricoles

Suite au Plan de passation des marchés de l’Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l’éducation (ACISE), publié sur le portail web des marchés publics, un Appel d’offres international (AAOI) est lancé pour la construction de 04 Lycées techniques agricoles (LTA) à Malanville, à Segbana, à Kérou et à Kouandé.

Dans le cadre de la réalisation des Projets d’appui à la formation agricole rurale (ProFAR1 et 2), l’Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l’éducation lance un Avis d’appel d’offres international pour la construction de lycées techniques agricoles dans 04 villes situées dans le Nord-Bénin. Il s’agit de Malanvielle, Segbana, Kérou et Kouandé. L’avis d’appel d’offres international lancé à cet effet est subdivisé en 02 lots à savoir :

– Lot 1 : Construction du Lycée technique agricole (LTA) à Malanville (ProFAR1)

– Lot 2 : Construction de Lycée technique agricole (LTA) à Kérou, Kouandé, et Ségbana (ProFAR 2).

Selon le document d’avis d’appel d’offres, un soumissionnaire peut postuler pour un ou l’ensemble des deux lots, mais ne peut être attributaire de plus d’un lot et les variantes ne seront pas prises en considération.

La date limite de dépôt est fixée pour le 02 octobre 2024.

