Démarrage des travaux d’aménagement routier au Carrefour Tokplegbé

Un nouvel visage pour le carrefour Tokpégblé dans quelques mois. Voici les détails sur les travaux de reconfiguration du carrefour prévus du 19 août au 20 octobre 2024 dans le cadre du projet de réhabilitation et d’aménagement des voies d’accès et de traversée de Cotonou.

Au carrefour Tokpégblé, les travaux de réhabilitation des voies d’accès et de traversée de Cotonou se précisent. Les balises et panneaux sont posés sur le chantier annonçant les déviations.

Des engins lourds sont déjà en place.

Les anneaux du giratoire de Tokpégblé sont fermés. C’est sur une chaussée rétrécie que roulent les usagers, selon un constat fait sur le chantier.

Selon l’indication sur les panneaux autour du chantier, c’est l’entreprise OFMAS qui réalise les travaux pour un délai d’exécution de sept (7) mois.

CECO-BTP Ingénieurs Conseils est le maître d’œuvre du chantier.

Les travaux sont sur la supervision de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT), le maître d’ouvrage délégué.

Le Maître d’ouvrage est le Ministère du cadre de vie, des transports en charge du développement durable.

Dans un communiqué annonçant le démarrage des travaux, la SIRAT a rassuré les riverains de la continuité du trafic au niveau du carrefour Tokpégblé. Il est recommandé aux usagers d’emprunter les voies de déviation indiquées pour la circonstance par des panneaux d’informations déployées dans la Zone des travaux.

« La SIRAT SA recommande aux usagers de l’axe Cotonou-Porto Novo en particulier les camions poids lourds d’emprunter l’itinéraire Carrefour Sobébra - Ciné concorde - Carrefour Agblangandan ».

Les travaux de reconfiguration du carrefour Tokpégblé sont prévus du lundi 19 août 2024 au dimanche 20 octobre 2024 après une phase d’aménagement des déviations.La première phase se déroule du lundi 12 août 2024 au lundi 19 août 2024.

Le carrefour Tokpégblé est à quelques encablures du nouveau marché moderne de la localité en attente d’ouverture. La circulation sera plus aisée pour les usagers de l’axe Cotonou-Porto Novo et les autres riverains à l’issue des travaux de reconfiguration. De plus, le marché de Tokpégblé sera plus attrayant avec un carrefour refait.

Au total, 13 axes de voies soit 64 km de linéaire sont pris en compte dans le cadre du projet de réhabilitation et l’aménagement des voies d’accès et de traversée de Cotonou.

Le premier lot de voies prend en compte les artères : Ancien Pont – Carrefour SOBEBRA – Carrefour PTT PK3 – Carrefour Le Bélier ; Troisième Pont – Carrefour SOBEBRA ; Place du Souvenir – Carrefour 3 Banques ; Carrefour Marché Saint Michel – Carrefour NASUBA-Passage supérieur de Steinmetz – Carrefour Notre-Dame ; Carrefour 3 Banques – Carrefour Air Afrique ; Carrefour Air Afrique – Ancien Pont ; Carrefour Cheminot – Passage supérieur de Steinmetz.

Le second lot prend en compte les axes : Etoile Rouge – Carrefour UNAFRICA – Carrefour Cheminot ; Etoile Rouge – Carrefour Marché Saint Michel ; Échangeur Godomey – Stade Mathieu KEREKOU – Carrefour Toyota ; Carrefour Toyota – Etoile Rouge ; Carrefour Toyota – Carrefour Cadjèhoun – Place du Souvenir ; Carrefour Douane Aéroport – Place du Souvenir.

12 août 2024