Démarrage ce matin du championnat national de tennis

Plus de 200 tennismen de toutes les categories d’âge, venus de tous les département du Bénin prennent part au championnat national de tennis édition 2021.

Les catégories en compétition sont celles de 12, 14, 16 ans et moins chez les filles et garçons. Entamé ce matin, le championnat national de tennis prendra fin le 31 juillet 2021. Les objectifs visés par les responsables fédéraux, permettre d’une part aux senior présélectionnés pour la participation du Bénin à la Coupe Davis d’avoir plus de match et de s’aguerrir et d’autre part, permettre à tous les participants d’améliorer leur ranking, en l’occurrence aux 14 ans et moins de grappiller des points quitte à améliorer leur ranking sur le continent (parce qu’à la fin, les résultats de cette catégorie est reversée à la Confédération africaine de tennis qui en tient compte avant d’établir son classement au plan africain pour les joueurs de la catégorie.)

Précisons que quelques semaines plutôt, ce sont déroulés les championnats départementaux qui ont permis aux meilleurs d’obtenir une place qualificative pour cette compétion. Le championnat national est donc une compétition qui regroupe les meilleurs tennismen de chaque département du Bénin.

Rappel : le championnat a démarré juste au lendemain de la finale de la Coupe de l’Indépendance, organisée au stade Charle de Gaulle de Porto-Novo.

Rédaction

Quelques images

26 juillet 2021 par