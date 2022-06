Delphin Aïdji, SGA du ministère du cadre de vie décédé

Deuil au Ministère du Cadre de vie et du développement durable !

Delphin Aïdji, Secrétaire Général Adjoint (SGA) du Ministère du Cadre de vie et du Développement Durable (MCVDD) est décédé après un mois environ passé au poste.

SGA du ministère de l’environnement jusqu’en 2008, Delphin Aïdji a été nommé au MCVDD le 11 mai 2022.

Il fut Directeur de la Programmation et de la Prospective (DPP) au MCVDD.

Delphin Aïdji a été également point focal Fonds pour l’Environnement mondial (FEM) au MCVDD.

Le ministère du cadre de vie perd ainsi un deuxième cadre après la Directrice de Cabinet Jeanne Acacha Akoha décédée en juillet 2021 des suites d’un accident de la circulation.

M. M.

20 juin 2022 par ,