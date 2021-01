Déclaration du Parti UDBN suite à l’annonce de la candidature de Patrice Talon

DECLARATION DU BUREAU EXECUTIF DU PARTI UDBN SUITE A L’ANNONCE DE LA CANDIDATURE DU CHEF DE L’ETAT

( Dimarche 17 Janvier 2021)

Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau Exécutif National de l’UDBN ;

Mesdames et Messieurs les Membres des différents organes et structures décentralisés de l’UDBN ;

Mesdames et Messieurs militantes et militants de toutes les contrées du Bénin ;

Mesdames et Messieurs les professionnels des médias ;

Chers compatriotes ;

Comme tous les Béninois et Citoyens du monde, nous avons suivi la déclaration faite, le15 janvier 2021, par le Chef de l’Etat, le Président Patrice TALON à Adjohoun, dernière étape de sa tournée nationale.

Le Président de la République a, notamment, officiellement et publiquement a annoncé se porter candidat à l’élection présidentielle d’avril 2021

« Je suis candidat pour défendre la démocratie, les libertés et la bonne gouvernance », a déclaré le Chef de l’Etat.

Cette déclaration consacre une étape décisive dans la projection et la perception que nous, au niveau de l’UDBN, avons faite sur le tournant décisif d’avril 2021.

Suite à cette déclaration du Président Patrice TALON, le Bureau Exécutif National de l’Union Démocratique du Bénin Nouveau (U.D.B.N) a tenu, ce jour dimanche 17 janvier 2021, une réunion extraordinaire pour se pencher sur la question.

Aux termes des échanges qui ont duré plusieurs heures, les membres du Bureau Exécutif National ont pris acte de la décision du Président TALON de s’engager pour briguer un nouveau mandat de cinq (05) ans à la tête de notre cher pays, le Bénin.

Le BEN/UDBN se réjouit de cette décision et salue le courage, la détermination et l’amour du Président TALON pour le pays.

Le parti Union démocratique pour un Bénin Nouveau est entièrement en phase avec le président Patrice Athanase Guillaume TALON sur le fait que la bonne dynamique de développement enclenchée depuis 2016 doit être poursuivie et consolidée.

Mesdames et Messieurs,

Qu’il vous souvienne que le 21 août 2020, lors de notre Université

d’été tenue à Cotonou, notre parti a fait une déclaration politique sur la gouvernance sous le régime de la rupture et la perspective d’avril 202.

A travers ladite déclaration présentée par la Présidente de l’UDBN, Mme Claudine Afiavi PRUDENCIO, notre parti a salué les prouesses que réalisent le Président TALON et son gouvernement pour le développement du pays. Nous avions clairement indiqué que ces acquis méritent d’être pérennisés.

Pour ce qui est de la position de l’UDBN sur la perspective de la présidentielle de 2021, l’UDBN a clairement réaffirmé son soutien au Chef de l’Etat et à la réalisation du Programme d’Action du Gouvernement (P.A.G).

Dans notre déclaration politique nous avions surtout indiqué que dès que le Chef de l’Etat décide de briguer un second mandat, il a le soutien de l’UDBN. Depuis le 15 janvier 2021, c’est chose faite. Le Président Patrice TALON a avisé.

Dès maintenant, l’UDBN, à travers toutes ses structures, se met en alerte maximale pour mouiller le maillot afin de garantir une victoire écrasante au ticket présidentiel conduit par le Président Patrice TALON.

Le Bureau Exécutif National félicite les militantes et militants UDBN pour leur sens de discipline et de sacrifice. C’est par l’action de chacun et de tous que notre parti a tenu bon et à apporter, depuis 2016, un soutien concret et de bonne facture à celui qui aura porté notre pays à un niveau assez encourageant de développement.

La Présidente Mme Claudine Afiavi PRUDENCIO et le Bureau Exécutif National invitent les militants à rester mobilisés pour des échanges plus approfondis au sein de nos structures et cadres internes de concertation et d’actions politiques.

Vive l’UDBN !

Vive le Bénin !

Je vous remercie.

Pour le Bureau Exécutif National,

Le Président Délégué Chargé des Affaires juridiques,

Cyrille Yaovi DJIKUI

