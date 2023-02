De nouvelles radios obtiennent leur autorisation d’exercer

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a signé, ce mercredi 22 février 2023, la convention avec vingt radios privées.

Signature de convention avec les promoteurs de Radiodiffusion sonore privées. Il s’agit de 20 radios confessionnelles, commerciales et non commerciales. Elles sont désormais reconnues par la HAAC. Le Président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication Rémi Prosper Moretti a invité les promoteurs à respecter les cahiers des charges.

Le Promoteur-Directeur de la radio Peace Fm Marius Nonvignon s’est réjoui de l’aboutissement heureux du processus. Les responsables de Peace Fm s’engagent à oeuvrer davantage pour servir autrement et au mieux les auditeurs de la 99.3.

