Dassa accueille la 1ère étape de la tournée gouvernementale

La commune de Dassa dans le département des Collines ouvre le bal de la tournée d’explication du gouvernement sur la cherté des produits ce jeudi 12 mai 2022.

La première étape de la tournée du gouvernement sera dans le département des Collines. Le ministre de l’Agriculture de l’élevage et de la pêche, Gaston Cossi Dossouhoui, sera à la tête de la délégation gouvernementale à Dassa ce jeudi 12 mai 2022.

Les membres du gouvernement seront accompagnés des maires et des députés pour expliquer aux populations les raisons de la cherté des produits. Il s’agira pour le gouvernement de présenter les mesures prises pour soulager la peine des populations et de les écouter également.

La tournée gouvernementale se déroule du 12 au 19 mai 2022 et prend en compte toutes les communes du Bénin.

Intervenant à quelques mois des élections législatives, la tournée est assimilée à une sorte de campagne avant l’heure par certains.

Pour le ministre de l’eau et des mines, Samou Seidou Adambi, le gouvernement n’est nullement en campagne. « Les élections sont encore très loin. Et ce gouvernement n’est pas un gouvernement qui se met en campagne tout le temps, tous azimuts. Non, ce n’est pas ça. Ce n’est pas notre propre. Vous savez bien que c’est à un mois ou un mois et demi au plus que nous entrons en campagne. On n’est pas là pour ça. Si c’est la campagne, on va laisser les députés faire leur campagne. Ce n’est pas le gouvernement qui allait prendre le devant pour ça. Ici, c’est le gouvernement », a expliqué Samou Seidou Adambi, mardi dernier sur radio Arzeke FM.

M. M.

11 mai 2022 par